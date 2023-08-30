С 1 сентября в Тюмени изменится схема движения автобуса №65. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 1 сентября изменится схема движения маршрута №65 «с/о Степное – с/о Лесная поляна». Автобус будет следовать по улицам Валентины Трофимовой, Александра Митинского, Павла Шарова и Варшавской.

- Из схемы исключаются остановочные пункты «ул. Валентины Трофимовой» в прямом и обратном направлениях, «с/о Лесная поляна» в прямом направлении, - рассказали в городской администрации.

Кроме того, с 1 сентября включаются остановочные пункты «Школа № 56», «Стоматологическая поликлиника № 3», «ул. Звездная», «Парк Древо жизни», «с/о ДНТ Суходольное 2», «с/о ДНТ Суходольное 1», «с/о ДНТ Суходольное» в прямом и обратном направлениях, «ул. Александра Митинского» в прямом направлении, «ул. Павла Шарова» в обратном направлении.