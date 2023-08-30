16-летний Маугли из Тюмени проходит реабилитацию и обучение в социальном центре

Всю жизнь ребенок провел в четырех стенах. Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году в Тюмени нашли мальчика, который получил прозвище Маугли. Ребенок в свои пятнадцать лет ни разу не был в школе, у него не было друзей, он мало гулял на улице. Всю жизнь мальчик провел в четырех стенах. Информация поступила в органы опеки из школы, где был закреплен подросток.

По прибытию в специальное учреждение врач-психиатр выявил у мальчика психические отклонения. Несмотря на резонанс, специалисты тогда отметили: если родители исправятся, то их могут восстановить в родительских правах, пишет tmn.aif.ru.

В департаменте социального развития Тюменской области сообщили, что подросток продолжает оставаться под опекой государства. Сейчас он проживает в социально-реабилитационном центре, адаптировался к условиям детского коллектива и приобрел навыки самообслуживания.

Добавим, несмотря на первоначальные опасения специалистов, мальчик успешно осваивает образовательную программу. В дальнейшем ребенок вполне сможет жить самостоятельно.