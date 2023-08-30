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НовостиПроисшествия30 августа 2023 12:42

В жестком столкновении двух фур на тюменской трассе у села Муллаши погиб дальнобойщик

В Тюменской области в жестком столкновении с фурой погиб молодой водитель
Серафима Краснова
Фото: ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Жуткое ДТП произошло в Тюменском районе у села Муллаши. На пятом километре региональной трассы столкнулись два грузовых автомобиля, «Шахман» и «ФАВ». Предварительно установлено, что авария произошла из-за выезда одной из фур на полосу встречного движения транспорта.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В ДТП один человек погиб, а еще один получил травмы различной степени тяжести, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– В результате ДТП один из водителей, 46-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй водитель, мужчина 35 лет, получил травмы, – пояснили в ведомстве.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Силовики частично ограничили движение транспорта на магистрали, а наряд ДПС организовал реверсивный поток транспорта по одной полосе. Обстоятельства происшествия выясняются.