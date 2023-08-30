Тюменец пырнул собутыльника ножом из-за спора за столом

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тобольском районе местный житель подозревается в убийстве своего приятеля. 29 августа 2023 года поздним вечером 61-летний подозреваемый распивал алкоголя вместе с другом в доме на Школьной в селе Верхние Аремзяны, когда между ними вспыхнул конфликт.

- В какой –то момент между собутыльниками произошла ссора, а результате которой злоумышленник один раз ножом ударил потерпевшего в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте, - заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Подозреваемого задержали и привели на допрос, где он признался в содеянном. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.