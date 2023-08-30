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НовостиОбщество30 августа 2023 11:54

Жуткий циклон за ночь прольет над Тюменской областью половину нормы осадков за месяц

Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе продолжатся
Серафима Краснова
Жуткий циклон за ночь прольет над Тюменской областью половину нормы осадков за месяц.

Жуткий циклон за ночь прольет над Тюменской областью половину нормы осадков за месяц.

Фото: Виктория Гаврик

Установившаяся в Тюменской области дождливая погода продержится в регионе ориентировочно еще две недели. Жуткий циклон обрушился на регион несколько дней назад.

Ожидается, что на территории Тюменской области циклон с ливнями и грозами разыграется к вечеру среды, 30 августа 2023 года. Так, непосредственно в Тюмени прогнозируется дождь до 6 мм.

По данным сервиса «Вентускай.ком», на территорию Тюменской области этот циклон принесет осадки куда мощнее. Так, дожди до 30 мм и выше прогнозируются в Тобольске, Ишиме и Викуловском районе.

– В Тюменской области ночью 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий увеличивается риск возникновения ЧС. Будьте осторожны, – предупредили в правительстве Тюменской области.

Учитывая, что, по данным Гидрометцентра РФ, средняя месячная норма осадков для сентября в Тюменской области составляет 60 мм, по действующему на момент публикации прогнозу можно говорить о том, что за один вечер и ночь на регион потенциально прольется половина установленного синоптиками лимита.

Ожидается, что после прохождения этого циклона в начале следующей недели в Тюменской области похолодает.