Жуткий циклон за ночь прольет над Тюменской областью половину нормы осадков за месяц. Фото: Виктория Гаврик

Установившаяся в Тюменской области дождливая погода продержится в регионе ориентировочно еще две недели. Жуткий циклон обрушился на регион несколько дней назад.

Ожидается, что на территории Тюменской области циклон с ливнями и грозами разыграется к вечеру среды, 30 августа 2023 года. Так, непосредственно в Тюмени прогнозируется дождь до 6 мм.

По данным сервиса «Вентускай.ком», на территорию Тюменской области этот циклон принесет осадки куда мощнее. Так, дожди до 30 мм и выше прогнозируются в Тобольске, Ишиме и Викуловском районе.

– В Тюменской области ночью 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий увеличивается риск возникновения ЧС. Будьте осторожны, – предупредили в правительстве Тюменской области.

Учитывая, что, по данным Гидрометцентра РФ, средняя месячная норма осадков для сентября в Тюменской области составляет 60 мм, по действующему на момент публикации прогнозу можно говорить о том, что за один вечер и ночь на регион потенциально прольется половина установленного синоптиками лимита.

Ожидается, что после прохождения этого циклона в начале следующей недели в Тюменской области похолодает.