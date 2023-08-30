В Тюменской области похоронили заслуженного художника РФ Николая Распопова

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В среду, 30 августа, в Тюменской области простились с великих скульптором и почетным гражданином города. Заслуженный художник РФ Николай Распопов является автором многих тюменских памятников.

- Ушел настоящий мастер... Он – яркий представитель нашей местной школы скульпторов. Автор памятника «Прощание» в областном центре, памятника Ремезову в Тобольске, въездного знака «Тюмень летящая» и многих-многих других. Спасибо за всё, Николай Васильевич, – заявили в правительстве Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что жители Тюмени продолжают обращаться к депутатам городской думы за помощью в решении тех или иных вопросов. С начала года они адресовали народным избранникам свыше тысячи устных и письменных обращений.