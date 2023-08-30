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НовостиПроисшествия30 августа 2023 11:08

Экс-главе департамента администрации Тюмени вынесли приговор по делу о мошенничестве на 6,4 млн рублей

Игоря Фролова тюменский суд лишил свободы на четыре года за мошенничество на 6,4 млн рублей
Серафима Краснова
Игоря Фролова тюменский суд лишил свободы на четыре года за мошенничество на 6,4 млн рублей.

Игоря Фролова тюменский суд лишил свободы на четыре года за мошенничество на 6,4 млн рублей.

Фото: Виктория Гаврик

В Ленинском районном суде Тюмени вынесли приговор экс-главе городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорю Фролову, а также его родственникам. В 2017 году чиновник вместе с матерью и другими людьми организовал преступную группу, совершая хищение денежных средств, выделяемых на содержание улично-дорожной сети в Тюмени.

Схема осуществлялась через специально созданное ООО «Кондор», которое с 2017 года принимало участие в текущем содержании улиц города и завышало объемы проведенных работ.

– В результате преступных действий из городского бюджета незаконно получены денежные средства на общую сумму 6,4 миллиона рублей, – указано в материалах уголовного дела.

Суд назначал Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, а также взыскал с него штраф в сумме свыше 600 тысяч рублей. Матери обвиняемого назначено наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф 200 тысяч рублей.

На стадии предварительного следствия подсудимые предприняли меры к добровольному возмещению ущерба в общей сумме 3,2 миллиона рублей.