Экс-главе департамента администрации Тюмени вынесли приговор по делу о мошенничестве на 6,4 млн рублей

Игоря Фролова тюменский суд лишил свободы на четыре года за мошенничество на 6,4 млн рублей. Фото: Виктория Гаврик

В Ленинском районном суде Тюмени вынесли приговор экс-главе городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорю Фролову, а также его родственникам. В 2017 году чиновник вместе с матерью и другими людьми организовал преступную группу, совершая хищение денежных средств, выделяемых на содержание улично-дорожной сети в Тюмени.

Схема осуществлялась через специально созданное ООО «Кондор», которое с 2017 года принимало участие в текущем содержании улиц города и завышало объемы проведенных работ.

– В результате преступных действий из городского бюджета незаконно получены денежные средства на общую сумму 6,4 миллиона рублей, – указано в материалах уголовного дела.

Суд назначал Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, а также взыскал с него штраф в сумме свыше 600 тысяч рублей. Матери обвиняемого назначено наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф 200 тысяч рублей.

На стадии предварительного следствия подсудимые предприняли меры к добровольному возмещению ущерба в общей сумме 3,2 миллиона рублей.