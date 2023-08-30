Обращения не остаются без внимания

Тюменцы адресовали свыше 800 запросов городским депутатам. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени продолжают обращаться к депутатам городской думы за помощью в решении тех или иных вопросов. С начала года они адресовали народным избранникам свыше тысячи устных и письменных обращений.

Большая часть из них традиционно касалась благоустройства. Так, в округе Дмитрия Антипова обновили дорожное полотно на улице Депутатской. Отрезок дороги от улицы Молодежной до Демьяна Бедного требовал ремонта. Здесь были многочисленные ямы и выбоины, доставлявшие неудобства водителям и пешеходам. Депутат обратился в профильный департамент.

– Отрадно, что работы выполнены подрядчиком раньше запланированного срока и, самое главное, качественно, – отметил Дмитрий Антипов.

Проложили новый тротуар и в микрорайоне Ямальский. Обеспечить нормальный проход к остановке на улице Федюнинского депутата Дмитрия Елагина попросили жители.

Андрей Лазарев держит на контроле ремонт улицы Маяковского. Обращения по вопросу благоустройства дороги также поступили от неравнодушных тюменцев. В настоящее время на участке от дома № 50 до дома № 119 расширили дорожное полотно, завершается укладка асфальта.

За разъяснениями о ходе благоустройства двора домов на улице 50 лет Октября, 70 и улице Энергетиков, 47 горожане обратились к Роману Явнычу. Депутат пояснил, что большая часть работ завершена с опережением срока. На данный момент уже смонтировано освещение, обустроены тротуары и проезды, обновлены спортивные и игровые площадки. Полностью завершить работы планируют до конца октября.

Жители дома на улице Дзержинского сообщили Андрею Голоусу о подтоплении подвального помещения. Народный избранник вместе с профильными службами осмотрел объект.

– Решение было найдено, аварийная ситуация оперативно устранена. Своевременное реагирование на обращения жителей должно быть нормой для обслуживающих организаций сферы ЖКХ, – сказал депутат.

Антон Терёхин откликнулся на просьбу совета ветеранов тюменского завода автотракторного электрооборудования о восстановлении памятного знака в честь тружеников предприятия. Стеле у дома на улице Циолковского, 13 больше десяти лет. После проведенных работ состоялась церемония открытия обновленного знака, которую совместили с уроком мужества для учащихся школы № 15.

– Важнейшей частью комфортной городской среды для жителей является преображение общественных пространств. Тюменцы вносят предложения по благоустройству своих микрорайонов, зеленых уголков и дворов. Депутаты дают разъяснения о качестве и сроках работ, решают разные вопросы, – подчеркнул председатель городской думы Евгений Заболотный.