Первый в России иммерсивный спектакль в демоквартире запустили в Тюмени

Фото: Артем Сонсин.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» запустил первый в России проект иммерсивного театра в сфере многоквартирного строительства. Иммерсивный спектакль «Твоя идеальная квартира» встречает клиентов в ЖК «Сердце Сибири» в Тюмени. Цель проекта – дать потенциальному покупателю возможность почувствовать себя владельцем квартиры мечты и резидентом жилого комплекса, ощутить атмосферу будущего дома.

При просмотре демоквартиры гостей жилого комплекса сопровождает и направляет голос аудиогида. Посетители проходят по определенному маршруту, по пути выполняя задания, которые озвучивает аудиогид. Спектакль длится 10 минут.

Фото: Артем Сонсин.

Маршрут включает несколько остановок в каждой комнате. Например, на кухне – окунуться в атмосферу домашнего уюта – проверить содержимое холодильника, почувствовать запах пирога и рассадить всех членов семьи за обеденный стол. В гостиной – проверить возможности системы «умный дом» и увидеть, как устроен внутренний двор жилого комплекса. Также гости посетят коворкинг-зону и спальню с французским балконом.

Фото: Артем Сонсин.

– Проект иммерсивного спектакля в демоквартире уникален тем, что является первым в своем роде на рынке недвижимости в сегменте многоквартирного жилого строительства. Нашей задачей является окунуть клиента в атмосферу нашего ЖК, помочь ему проникнуться квартирой мечты. Мы хотим продемонстрировать, как на площади чуть более 40 квадратных метров можно разместить всё, что нужно для комфортной жизни, – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

«Сердце Сибири» – это современный микрорайон с домами переменной этажности и с многоуровневыми паркингами, большим бульваром для пеших прогулок и детским садом под окнами. Микрорайон состоит из уютных кварталов и возводится вблизи исторического центра Тюмени, рядом с крупными транспортными магистралями, в окружении сложившейся жилой застройки. В центре ЖК запланировано строительство муниципального детского сада. Два дома жилого комплекса уже встретили своих новоселов. Полностью проект будет достроен к концу 2024 года.

Справка

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. метров.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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