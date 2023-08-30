Сгоревшую крышу дома на Луначарского в Тюмени починят в середине сентября

Фото: администрация Тюмени.

В администрации Калининского округа состоялся совместный прием пострадавших жителей депутатом Тюменской городской думы Натальей Проскуряковой, представителями мэрии, МЧС и УК. В июле 2023 года во время пожара сгорела крыша многоэтажного дома на Луначарского, 51. Часть квартир была повреждена.

– Один из вопросов, который волновал жителей дома, – завершение ремонта кровли. Ремонт ее осуществляется твердыми покрытиями, работать с которыми можно при любой температуре. Восстановление завершат в максимально сжатые сроки, ориентировочно к середине сентября. На период дождей управляющая компания во избежание подтопления квартир накроет крышу полиэтиленовой пленкой, – рассказали в городской администрации.

Кроме вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожара и получением мер социальной поддержки, жителей интересовало и дальнейшее благоустройство прилегающей территории.

– Руководитель управы Олег Савчук объяснил порядок включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы», – уточнили в городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что эвакуированных жителей из горящего дома разместили в гостиницах «Березка» и «Малахово».