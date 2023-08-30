Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Готовность учебных заведений к ЧС проверили в Тюменской области. Сотрудники МЧС во вторник, 29 августа, проинспектировали работоспособность систем оповещения в школах, колледжах и техникумах региона.

– Спасатели отработали взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, которые оценили правильность действий руководителей и педагогов образовательных объектов в чрезвычайных ситуациях, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Полученный опыт исследуют на муниципальном и федеральном уровнях, уточнили власти. Отметим, мероприятия прошли во всех общеобразовательных организациях, а также учреждениях среднего профессионального образования Тюменской области.