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НовостиОбщество30 августа 2023 8:48

Готовность учебных заведений к ЧС проверили в Тюменской области

Спасатели проинспектировали работоспособность систем оповещения в школах, колледжах и техникумах
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Готовность учебных заведений к ЧС проверили в Тюменской области. Сотрудники МЧС во вторник, 29 августа, проинспектировали работоспособность систем оповещения в школах, колледжах и техникумах региона.

– Спасатели отработали взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, которые оценили правильность действий руководителей и педагогов образовательных объектов в чрезвычайных ситуациях, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Полученный опыт исследуют на муниципальном и федеральном уровнях, уточнили власти. Отметим, мероприятия прошли во всех общеобразовательных организациях, а также учреждениях среднего профессионального образования Тюменской области.