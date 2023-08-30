В Тюмени компания микрозаймов требовала долг 35 тысяч рублей с умершей клиентки

21 февраля между компанией и женщинами был заключен договор потребительского займа. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени компания микрозаймов требовала долг на сумму свыше 35 тысяч рублей с умершей клиентки. Исетский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску КПК «Сибирский Капитал» к наследственному имуществу Занаиды М. о взыскании задолженности по договору займа.

Судом установлено, что 21 февраля 2020 года между компанией и двумя женщинами был заключен договор потребительского займа. Созаемщикам предоставлены деньги на сумму свыше 35 тысяч рублей.

– Зинаида М. умерла, а Наталья Т. признана банкротом. Судом установлено, что после смерти Зинаиды Т. наследственное дело не открывалось. Наследственное имущество отсутствует, – рассказали в пресс-службе судов.

Изучив материалы дела, суд отказал в удовлетворении исковых требований КПК о взыскании задолженности по договору займа за счет наследственного имущества женщины.