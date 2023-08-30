В Тюмени на улице Ялуторовской с 30 августа введен запрет на остановку транспорта

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени на Ялуторовской введен запрет на остановку транспорта. С 30 августа 2023 года на улице Ялуторовской, на участке от Грибоедова до Первомайской, ограничен въезд транспортных средств. Решение о запрете было принято в соответствии с проектом организации дорожного движения на улице Ялуторовской.

– С сегодняшнего дня, 30 августа, на улице Ялуторовской, на участке от улицы Грибоедова до улицы Первомайской, введен запрет на остановку транспортных средств, – заявили в городской администрации.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени автобусные остановки «Рублевская» и «С/о Медик» с 1 сентября получат новые названия. Остановочный пункт «Улица Рублевская» поменял название на «СНТ «Медик».