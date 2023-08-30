Тюменской области не достанется средств из федерального бюджета на очистку Туры. Фото: Виктория Гаврик

Тюменской области не достанется денежных средств из федерального бюджета на очистку и экологическую реабилитацию водоемов. Наш регион не попал в число субъектов РФ, которым будут предоставлены деньги. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

На экологию страны властями будет выделено 230 миллионов рублей. Почти 386 тысяч рублей в 2023 году на очистку водоемов выделено Челябинской области, а на 2024 год – 289 тысяч. Благодаря федеральному финансированию в Санкт-Петербурге пройдут работы по очистке прудов в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». Кроме того, будут расчищены большой и малый пруды в парке культуры и отдыха «Зелёный остров» в Черкесске. В Краснодарском крае и Ростовской области федеральные средства пойдут на реализацию мероприятий дорожной карты по оздоровлению Дона. Так, на Кубани будет расчищено 5,8 километра русла реки Гречаной. В Ростовской области пройдут работы по очистке правого притока Дона – реки Темерник, указано в документации.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что региональные власти не могут провести работы по очистке Туры без федеральных средств. Река является федеральной собственностью, поэтому все работы на ее территории должны быть профинансированы из федеральной казны.

Накануне Тура снова побила исторический минимум, опустившись до -82 сантиметров ниже уровня гидропоста.