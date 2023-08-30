Водитель иномарки сбил юного велосипедиста на Прокопия Артамонова в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина

17-летний велосипедист попал под колеса автомобиля «Ниссан Нот» поздним вечером во вторник, 29 августа, на улице Прокопия Артамонова, 9. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 23 часов. Подростка госпитализировали в ближайшее отделение больницы.

– По предварительным данным, в 23.25 вечера в районе перекрестка улицы Прокопия Артамонова, 9 автомобилем «Ниссан Нот» сбит велосипедист. В результате ДТП 17-летний мальчик получил травмы. Установлено, что молодой человек пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП с различными травмами он был госпитализирован в больницу, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

За рулем иномарки на момент ДТП находился 58-летний мужчина со стажем вождения 36 лет. Обстоятельства аварии выясняются, уточнили в ведомстве. Редакция направила запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. На момент публикации ответ не получен. Комментарий ожидается.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям проводить с детьми беседы по правилам безопасного управления велотехникой и средствами индивидуальной мобильности, а также не допускать нахождения малолетних детей-велосипедистов на проезжей части дороги.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что 20 августа на объездной в Тюмени иномарка переехала человека, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. С травмами мужчину доставили в реанимацию, где он позже скончался, несмотря на усилия медиков.