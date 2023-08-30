С букетом и зонтом: тюменцев 1 сентября ждет дождь

В День знаний жары не ожидается. Фото: Виктория Гаврик

Оставшиеся два дня августа будут в Тюменской области теплыми, но дождливыми. Лето прощается с нами пасмурной погодой. Синоптики обещают осадки и в День знаний, 1 сентября. Школьникам нужно будет позаботиться не только о букетах для учителей, но и о зонтах. Днем в области метеорологи прогнозируют максимальную температуру воздуха до +17…+18 градусов, в городе – до +17.

В пятницу, 1 сентября, в Тюменской области ночью будет от +5 до +10 градусов, ветер юго-восточный, 6 – 11 метров в секунду, местами небольшой дождь. Днем ожидается от +14 до +18 градусов, ветер юго-восточный, 8 – 13 метров в секунду, дождь, местами гроза. В Тюмени ночью – до +10 градусов, облачно с прояснениями. Днем в городе обещают +16... +17 градусов, ветер южный, 3 – 9 м/с, дождь.

Ранее «КП» писала о том, что теплая погода готовит прощальный сюрприз Тюмени после завершения календарного лета. Согласно прогнозам синоптиков, небесная канцелярия в сентябре сломает стереотипы о погоде осенью, ударив волной тепла в первые дни учебного года.