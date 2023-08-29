В Тюмени подорожало вторичное жилье и повысился спрос на квартиры

В Тюмени подорожало вторичное жилье и повысился спрос на жилье Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени резко повысился спрос на жилье и выросли цены на вторичку, такую тенденцию заметили tmn.aif.ru. Оказалось, что после увеличения Центробанком ключевой ставки до 12% спрос на недвижимость резко повысился.

- Люди стараются быстрее получить кредиты, которые были одобрены им по старым ставкам. До 17 сентября банки еще выдают такие заявки, - рассказала президент ассоциации «Объединение риелторов Тюменской области» Светлана Бабушкина.

Повышение цен особенно заметно на вторичном рынке, так как продавцы хотят продать квартиры, чтобы купить новые. Из-за того, что поднялись ключевые ставки по ипотекам, продавцы на вторичном рынке поднимают стоимость жилья или вовсе снимают квартиры с продажи.

Руководитель департамента ипотеки и страхования АН «СОВА» Ксения Костылева отмечает, что сейчас пользуются спросы льготные ипотечные программы, например, семейная ипотека и господдержка. По ним повышения процентных ставок не ожидается, а даже наблюдается тенденция в сторону понижения.