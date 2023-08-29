Новые способы установки ПИН-кода по бизнес-карте Банка Уралсиб

Фото: Банк Уралсиб.

Держатели бизнес-карт Банка Уралсиб теперь могут установить ПИН-код по карте на сайте банка или в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн.

Для установки ПИН-кода на сайте:

– Перейти в раздел «Установить ПИН по бизнес карте» на сайте и заполнить обязательные поля (номер карты, срок действия, CVC/CVP, номер телефона)

– Ввести присланный банком проверочный код в соответствующее поле

– После этого банк направит вам СМС с ПИН-кодом

Для установки ПИН-кода в Уралсиб Бизнес Онлайн (когда пользователь онлайн банка – держатель карты):

– Войти в Уралсиб Бизнес Онлайн в раздел «О карте»

– С помощью кнопки «Установить ПИН-код» или «Изменить ПИН-код» – установить ПИН-код.

Также у пользователей осталась и возможность установить ПИН-код, позвонив по телефону 8-800-700-77-16.

Более подробно о возможностях бизнес-карты можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

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