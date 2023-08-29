В Тюмени к учебному году на Ирбитском тракте запущен в работу новый светофор

Фото: ГУС Тюменской области.

В Тюмени на Ирбитском тракте и Центральной улице запущен в работу новый светофор. В прошлом году на Центральной улице было уложено асфальтовое покрытие. Дорожные службы отремонтировали почти 3 километра дороги. Интенсивность движения на данном участке значительно возросла. Это потребовало принятия мер по организации безопасного движения автомобилей и пешеходов.

– В этом году подрядная организация обустроила посадочные площадки, установила автопавильоны и проложила к ним тротуары. Также смонтированы 5 опор освещения. В комплекс работ вошла и установка светофора. Он будет регулировать движение транспорта. Зеленый сигнал для пешеходов включается кнопкой вызова, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Запустить объект удалось до начала учебного года, отметил глава Кулаковского муниципального образования Александр Чалышев. Сейчас власти проводят работы по включению двух ранее построенных остановок общественного транспорта на данном участке в схему движения межмуниципальных маршрутов 126, 126р и 326 по направлению из города Тюмень.