Билайн более чем на треть ускорил мобильный интернет в Тюменской области

Фото: freepik.com.

Мобильный оператор билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети на всей территории Тюменской области. Благодаря успешно проведенным работам средние скорости 4G-интернета в регионе выросли на 34 % год к году*.

Примененное техническое решение называется рефарминг – процесс, в ходе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части: вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Тюменской области заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео и музыка в интернете теперь грузятся быстрее. Стоит отметить, что после завершения работ трафик мобильного интернета за неделю вырос более чем на 10%.

«В достаточно сжатые сроки мы сумели завершить масштабный проект по развитию сети – провели рефарминг на территории всей области. В общей сложности наши технические специалисты перенастроили более 350 базовых станций. Это решение позволило нам повысить средние скорости мобильного интернета для жителей. Кроме того, благодаря рефармингу качественный 4G-интернет впервые появился в нескольких селах и деревнях области, например, Княжево или Субботина. Также эффект от выполненных работ помог увеличить саму емкость сети, чтобы она могла справляться со все возрастающими нагрузками. Кстати, последнее сегодня дает возможность большему количеству наших клиентов одновременно выходить в интернет и комфортно пользоваться цифровыми сервисами», – комментирует директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.

Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для клиентов – рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE)***. Технология VoLTE, которую билайн запустил в Тюменской области в мае этого года, открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что создает эффект присутствия во время телефонного разговора.

* В тексте используются данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за май–июнь 2023 г.

** Long-Term Evolution – долговременное развитие.

*** Голос через LTE. Подробнее – на beeline.ru

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