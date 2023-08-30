Сентябрь в Тюмени развеет стереотипы об осени

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Теплая погода готовит прощальный сюрприз Тюмени после завершения календарного лета. Согласно прогнозам синоптиков, небесная канцелярия в сентябре сломает стереотипы о погоде осенью, ударив волной тепла в первые дни учебного года.

Так, в пятницу, 1 сентября, ожидается местами до +16 градусов. В субботу температура поднимется до +18, чтобы уже в воскресенье, 3 сентября, разогнаться до +23 градусов. К слову, на благоприятную погоду стоит рассчитывать только в дневные часы. С заходом солнца холод осеннего дыхания все же напомнит о грядущей осени.

Так, 4 сентября температура воздуха откатится до +18 градусов и может повториться разве что в период бабьего лета. Несмотря на приятные прогнозы, крайне рискованно делать ставку на уборку урожая в эти дни. До 12 сентября в регионе ожидаются осадки в виде дождя.

Отметим, в среду, 30 августа, в Тюмени и области будет облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди. Днем дожди, местами грозы, ветер восточный, юго-восточный, 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +14...+19.