В Тюмени средневековый замок за пять лет подорожал на 15%. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени снова выставили на продажу средневековый замок «Серый кардинал» в микрорайоне Парфеново, на улице Верещагина. За пять лет строительный объект вырос в цене на 15%.

В 2019 году владелец хотел получить за него 35 миллионов рублей, а в 2023-м просит уже 40 миллионов рублей. В объявлении указано, что конструкция замка монолитно-каркасная, в трехэтажном объекте девять комнат. Площадь его составляет 420 квадратных метров. В собственность новый хозяин получит 12 соток земли.

Несмотря на удачное расположение и выгодную стоимость – неподалеку от берега Туры – продать замок пока не удалось.