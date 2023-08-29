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НовостиОбщество29 августа 2023 11:41

В Тюменской области до 1 сентября объявлено штормовое предупреждение

Плохая погода на юге региона продлится до конца августа
Серафима Краснова
Плохая погода на юге региона продлится до конца августа.

Плохая погода на юге региона продлится до конца августа.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области до 1 сентября объявлено штормовое предупреждение. На регион обрушатся грозы, дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду. Плохая погода на юге региона продлится до конца августа.

– 30 августа небольшие дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 8 – 13 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 , – указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

По сообщению ведомства, из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций.

При сильном дожде, грозе, ливне или граде, тюменцев призывают, по возможности, оставаться в помещении. На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Тех, кого непогода застала на улице, в МЧС призывают скорее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий. Не рекомендовано прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.