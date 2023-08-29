Плохая погода на юге региона продлится до конца августа. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области до 1 сентября объявлено штормовое предупреждение. На регион обрушатся грозы, дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду. Плохая погода на юге региона продлится до конца августа.

– 30 августа небольшие дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 8 – 13 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 , – указано в сообщении ГУ МЧС России по Тюменской области.

По сообщению ведомства, из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций.

При сильном дожде, грозе, ливне или граде, тюменцев призывают, по возможности, оставаться в помещении. На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Тех, кого непогода застала на улице, в МЧС призывают скорее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий. Не рекомендовано прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.