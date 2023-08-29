В Тобольске из-за неисправности курсо-глиссадной системы не смог приземлиться самолет из Москвы

Воздушный борт Москва (Домодедово) – Тобольск проследовал на запасной аэродром в Тюмень. Фото: Татьяна Коркина

Лайнер казанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» Москва – Тобольск экстренно сел в аэропорту Рощино из-за неисправной курсо-глиссадной системы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Авиаинцидент».

В понедельник, 28 августа, в 11.27 воздушный борт Москва (Домодедово) – Тобольск проследовал на запасной аэродром в Тюмень после сообщения об отказе курсо-глиссадной системы.

Эта система помогает вывести самолет в нужную точку при посадке. По данным онлайн-табло аэропорта Тобольска, самолет приземлился в Тюмени в 14.45 по местному времени, затем вылетел в Тобольск, прибыл с опозданием в 17.15.

Ранее «КП» писала о том, что самолет Тюмень – Москва задерживается в Рощино. Посадки ожидают 105 пассажиров. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, следующих по маршруту Тюмень – Москва.