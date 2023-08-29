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НовостиОбщество29 августа 2023 9:16

В Тюмени автобусные остановки «Рублевская» и «С/о Медик» с 1 сентября получат новые названия

Остановочный пункт «Улица Рублевская» поменял название на «СНТ «Медик»
Серафима Краснова
Остановочный пункт «ул. Рублевская» поменял название на «СНТ Медик».

Остановочный пункт «ул. Рублевская» поменял название на «СНТ Медик».

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени две автобусные остановки получат новые названия. Остановочные пункты «Улица Рублевская» и «С/о Медик» получили новые наименования с 1 сентября 2023 года.

– В целях приведения наименований остановочных пунктов в соответствие с наименованиями объектов притяжения с 1 сентября 2023 года остановочные пункты «С/о Медик» в прямом и обратном направлениях переименованы в «Улица Крыжовниковая», а остановочный пункт «Улица Рублевская» поменял название на «СНТ «Медик», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на официальном сайте, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы и на остановках.