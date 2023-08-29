В Тюмени автобусные остановки «Рублевская» и «С/о Медик» с 1 сентября получат новые названия

Остановочный пункт «ул. Рублевская» поменял название на «СНТ Медик». Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени две автобусные остановки получат новые названия. Остановочные пункты «Улица Рублевская» и «С/о Медик» получили новые наименования с 1 сентября 2023 года.

– В целях приведения наименований остановочных пунктов в соответствие с наименованиями объектов притяжения с 1 сентября 2023 года остановочные пункты «С/о Медик» в прямом и обратном направлениях переименованы в «Улица Крыжовниковая», а остановочный пункт «Улица Рублевская» поменял название на «СНТ «Медик», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на официальном сайте, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы и на остановках.