У самолета из Тюмени до Стамбула забились топливные фильтры. Фото: Татьяна Коркина

Техническая неисправность настигла самолет, следующий из Тюмени в Стамбул. В воскресенье, 27 августа, при уходе на второй круг на EWD кратковременно появилось CAS сообщение «ENG L+R FUEL FILTER CLOG» (засорение топливных фильтров левого и правого двигателей).

– ЭВС выполнил повторный заход и произвел посадку в аэропорту Тюмени. ВС выведено из плана полетов для выполнения технических работ, – сообщили в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Полет выполнял лайнер RRJ-95LR-100 Стамбул – Тюмень от авиакомпании «Ред Вингс».