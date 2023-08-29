Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 7:35

Самолет Тюмень – Москва задерживается в Рощино: посадки ожидают 105 пассажиров

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, следующих по маршруту Тюмень – Москва
Серафима Краснова
Самолет Тюмень – Москва задерживается в Рощино: посадки ожидают 105 пассажиров.

Самолет Тюмень – Москва задерживается в Рощино: посадки ожидают 105 пассажиров.

Фото: Татьяна Коркина

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, следующих по маршруту Тюмень – Москва. Во вторник, 29 августа, в аэропорту Рощино произошла задержка регулярного рейса 1569 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Тюмень – Москва (Шереметьево).

– Расчетное время вылета – 17 часов 25 минут. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 105 пассажиров, – заявили в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте.

Сотрудники ведомства осуществляют полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам.