Самолет Тюмень – Москва задерживается в Рощино: посадки ожидают 105 пассажиров. Фото: Татьяна Коркина

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, следующих по маршруту Тюмень – Москва. Во вторник, 29 августа, в аэропорту Рощино произошла задержка регулярного рейса 1569 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Тюмень – Москва (Шереметьево).

– Расчетное время вылета – 17 часов 25 минут. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 105 пассажиров, – заявили в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте.

Сотрудники ведомства осуществляют полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам.