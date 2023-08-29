На объездной в Тюмени элитная иномарка насмерть сбила перебегающего дорогу пешехода

На объездной в Тюмени элитная иномарка насмерть сбила перебегающего пешехода. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на объездной произошло жуткое ДТП. Мужчина на элитной иномарке переехал 32-летнего жителя областного центра, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Человек скончался в реанимации от полученных травм, врачи сделали все возможное. В ГИБДД Тюменской области редакции сообщили, что авария произошла ранним утром, в 4 часа.

– В 4.20 на первом километре дороги обход города Тюмени, напротив дома на улице Федюнинского, 4а, водитель за рулем «Мерседес Бенц C 180» допустил наезд на человека. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы. К сожалению, мужчина умер в реанимации, – рассказали редакции «Комсомольской правды» в областном ГИБДД.

Тюменские медики сообщили, что на момент прибытия скорой помощи пациент был жив.

– После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Медицинский персонал ОКБ № 2 всевозможно боролся за его жизнь. Ввиду тяжести травм и крайне тяжелого состояния пациент скончался, – подтвердили редакции «КП» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Тюмени пьяный водитель «Мерседеса» протаранил шесть автомобилей у ТЦ «Гудвин». Автопобоище попало на видеозапись и в социальные сети. Авария произошла в районе 12 часов дня на перекрестке улиц Советская – Профсоюзная. Предварительно известно, что автомобиль марки «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию. В результате ДТП пострадал водитель иномарки.

В этот же день водитель бензовоза разнес сразу три легковушки по улице Республики. На этот раз сразу несколько машин протаранил КамАЗ с цистерной. Авария произошла в районе шести часов вечера на улице Республики в понедельник, 21 августа. Предположительно, 48-летнему водителю большегруза стало плохо за рулем, и он потерял контроль над управлением.