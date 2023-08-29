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НовостиПроисшествия29 августа 2023 6:43

Детский сад в Тюменской области выплатит 30 тысяч родителям мальчика за оторванный ноготь

В Тюменской области ребенку дверью оторвало ноготь в детском саду
Серафима Краснова
Родители ребенка требовали с детского сада 150 тысяч рублей морального ущерба.

Родители ребенка требовали с детского сада 150 тысяч рублей морального ущерба.

Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В тюменском садике с маленьким мальчиком произошла трагедия. Исетский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора. В МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» ребенок прищемил палец дверью. Согласно заключению врачей, у малыша при обращении за медицинской помощью имел место отрыв ногтевой пластины 4-го пальца правой кисти.

Родители ребенка требовали с детского сада 150 тысяч рублей морального ущерба.

– Представитель ответчика заявленные требования признала частично, не согласилась с размером ущерба, – рассказали в пресс-службе судов.

Изучив детали дела, судья удовлетворил требования прокурора частично, взыскав с учреждения моральный вред на сумму свыше 30 тысяч рублей.