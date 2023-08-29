Жительница Тюменской области зарезала бывшего мужа на глазах у нового кавалера

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Встреча бывших супругов в Тюменской области закончилась весьма печально. 46-летняя женщина выпивала в доме на Мостовой вместе со своим бывшим мужем и нынешним сожителем. Трагедия произошла 26 августа 2023 года в селе Червишево Тюменского района.

– В ходе застолья между бывшими супругами произошла ссора. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений женщина ножом нанесла потерпевшему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Следователи предъявили женщине обвинение в совершении преступления. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.