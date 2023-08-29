Тюменцев приглашают на бесплатный мастер-класс «Твое будущее» от экспертов различных профессиональных областей

Обучение рассчитано как на подростков 13-17 лет.

В сентябре 2023 года проект «Создавая будущее» проведет цикл бесплатных профориентационных мастер-классов «Твое будущее» от экспертов различных профессиональных областей.

Обучение рассчитано как на подростков 13 – 17 лет, мечтающих найти свое предназначение, так и на молодых специалистов, понимающих, что развитие компетенций необходимо на протяжении всего профессионального пути.

– Процесс самоопределения – один из самых сложных в жизни каждого человека, и мы хотим поддержать наших подростков на этом пути. В октябре мы планируем проведение мотивационного подросткового форума «RocketForum», а сентябрь посвятим отдельным профессиям и развитию «мягких» навыков, которые необходимы в работе и жизни, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Первый эфир пройдет на youtube-канале, 3 сентября с 11.00 до 13.00.

Откроет цикл трансляций мастер-класс «Профессия «Психолог» – долгий путь или трехмесячные курсы?». Психолог, директор «Академии психологической практики» Миля Ибрагимова расскажет о профессии, своем пути в ней и поделится информацией, какие навыки и умения нужны для того, чтобы стать психологом.

В 12.00 выступит руководитель «Лаборатории развития мозга и интеллекта», президент «Молодежного интеллектуального клуба Тюменской области» Алексей Кондрахин с темой «Как взломать свой мозг и сделать его эффективнее?». На мастер-классе можно будет узнать, какие тайны хранит самый совершенный орган, можно ли быстро стать умнее и можно ли вообще натренировать мозг?

Зрители трансляции смогут задать свои вопросы спикерам и получить на них ответы во время эфира.

Участие бесплатное. Подробная информация о трансляциях – на странице цикла мастер-классов «Твое будущее».