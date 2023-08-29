На Тюмень 29 августа обрушился едкий туман и запах гари

Фото: соцсети.

В ночь на вторник, 29 августа 2023 года, на Тюмень обрушился едкий туман. По наблюдениям горожан, затруднение видимости над городом сопровождается запахом гари, также ощущается першение в горле.

По данным Гидрометцентра РФ, предупреждение о тумане выдано по Тюменской области до 8 часов утра вторника 29 августа 2023 года.

Фото: соцсети.

Кроме того, по данным Обь-Иртышского УГМС, ближе к вечеру, после 18.00 вторника на территории Тюмени и области объявлены неблагоприятные метеорологические условия и штормовое предупреждение.

По всей видимости, одним из условий для едкого тумана над Тюменью стало практически полное отсутствие ветра. К моменту публикации он составляет 2 м/с.

Некоторые пользователи в соцсетях утверждают, что в городе что-то горит. Согласно данным департамента лесного комплекса Тюменской области, новых лесных возгораний в области за минувшие сутки не зарегистрировано.

– На 8 утра 29 августа, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, действующих лесных пожаров нет. За прошедшие сутки новых лесных пожаров не зафиксировано, ликвидированных лесных пожаров нет, – заявляют в департаменте.

Фото: соцсети.

Напомним, что в прошлый раз густой туман накрыл город ранним утром понедельника, 28 августа 2023 года.