В тюменских школах 29 августа 2023 года проведут учения на случай ЧС

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В школах, колледжах и техникумах Тюменской области во вторник, 29 августа, пройдут учения по отработке действий при ЧС. В учебных заведениях силовики проверят способность систем оповещения, а также взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

– Полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, – заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

Мероприятия организуют Минпросвещения РФ, МЧС, МВД, сотрудники Росгвардии, а также представители региональных органов власти.