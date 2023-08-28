Тюменка получила 15% ожогов тела после того, как уснула возле костра

Общая площадь повреждения – почти 15 % тела. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени помощь медиков понадобилась женщине с ожогами. Семейный поход с ночёвкой в лес закончился для 27-летней женщины весьма печально. Жительница Тюменской области случайно уснула возле костра.

– Одежда сгорела и оплавилась, прилипнув к спине и рукам. Чтобы как-то исправить ситуацию и помочь, муж тут же отвез пострадавшую жену домой, сбегал в аптеку за обезболивающим препаратом и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Общая площадь повреждения – почти 15% тела. Оперативная помощь медиков спасла пациентку. На ожоговые раны в области поясницы, обеих кистей и правого локтя врачи наложили противоожоговые повязки и обезболили. После оказанной помощи они оперативно доставили женщину в ОКБ № 1.