Лето вернется в Тюменскую область, но не для всех. Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 28 августа 2023 года, синоптики сообщили о том, что лето вернется в Тюменскую область, но не для всех. В ближайшие дни, 28 – 30 августа, погреться в лучах солнца уходящего лета получится лишь жителям юго-восточных районов области. На остальной территории в зоне атмосферного фронта будет преобладать пасмурная и дождливая погода, а облачный покров не позволит воздуху существенно прогреться, заявили синоптики.

По данным Обь-Иртышского УГМС, с 28 по 30 августа среднесуточная температура воздуха в Тюменской области предполагается близкой к норме. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем будет +16…+22, в юго-восточных районах ожидается +22…+24 градуса.

В четверг, 31 августа, обширный и глубокий циклон распространит свое влияние на всю территорию Тюменской области. Ожидается понижение дневной температуры воздуха до +14…+19 градусов, обильные осадки в сопровождении сильного, порывистого ветра. Разные по интенсивности и продолжительности дожди могут сказаться на темпах уборочной кампании, считают метеорологи.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, что во вторник, 29 августа, в Тюмени и области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в ночные часы в отдельных районах туман, ветер южный, юго-восточный, 6 – 11 м/с, днем местами порывы до 17 – 19 м/с, температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21.