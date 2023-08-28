В Тюменском районе 27 августа в лесу потерялся 66-летний мужчина

Фото: пресс-служба ТОСЭР.

В Тюменском районе накануне вечером потерялся 66-летний мужчина. Житель деревни Пышминка ушел в лес, но не смог найти путь домой. Информация о потерявшемся мужчине поступила спасателям ГКУ ТО «ТОСЭР» по системе 112.

– По прибытии в район поисков спасатели организовали поиски в пешем порядке и при помощи квадроциклов от места, где последний раз видели потерявшегося, – сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

К счастью, мужчину нашли и помогли ему выйти из леса. От медицинской помощи он отказался. Работа была завершена спустя 4 часа, отметили в ведомстве.

Спасатели напоминают о правилах безопасности для любителей тихой охоты в лесах: перед выходом в лес предупредите родных, куда идете и когда вернетесь. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон; если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.

Одевайтесь ярко: в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительны рыжие, красные, жёлтые, белые куртки, а также старайтесь далеко не уходить от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту, советуют сотрудники ТОСЭР.