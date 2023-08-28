До конца 2023 года в Тюмени за 5 млн рублей срубят 1,5 тысячи деревьев

Власти ликвидируют только те зеленые насаждения, которые представляют угрозу для тюменцев и их имущества.
Фото: Виктория Гаврик
В Тюмени до конца года срубят 1,5 тысячи деревьев. Соответствующая закупка на услуги появилась на официальном сайте «Госзакупки».
Стартовая цена лота – почти 5 миллионов рублей. За эти деньги подрядная организация должна вырубить дубы, рябины, клены и ясени, а также черемухи и пихты.
В документе указано, что власти ликвидируют только те зеленые насаждения, которые представляют угрозу для тюменцев и их имущества.
«Оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории Тюмени. Объем – 1 565 деревьев», – указано в описании закупки.
В документе не указаны территории, на которых будут произведены работы.