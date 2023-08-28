Тюменские флористы рассказали, какие букеты можно подарить на 1 сентября учителям

Тюменские флористы рассказали, какие букеты можно подарить 1 Сентября учителям. Фото: Виктория Гаврик

Через пару дней лето подойдет к концу. Впереди школьников ждут учебные будни, а перед этим пройдет линейка с традиционным подарком для учителей – букетом цветов. Флористы рассказали, во сколько обойдется родителям букет цветов в 2023 году. Специалисты сферы цветочного бизнеса заявляют, что цены на букеты до 1 сентября не поднимутся.

– На стоимость цветов влияют экономическая ситуация и сезонность, но не спрос. 1 сентября цена не изменится, – рассказывает генеральный директор «Дома цветов Малина» Наталья Козунова.

Представители цветочного бизнеса говорят, что ко Дню знаний актуальны букеты бюджетного сегмента. Купить презентабельный букет можно в среднем за 1,5 – 2 тысячи рублей, пишет tmn.aif.ru. Кроме того, можно отыскать цветы и за 5 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет сэкономить есть вариант купить в оптовом магазине цветы в упаковке. Например, такой презент из пяти кустов хризантем обойдется в 450 рублей. Покупатель сможет самостоятельно составить и оформить букет.