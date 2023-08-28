Отечественные производители спецоборудования поделились своими разработками с иностранными коллегами в рамках форума «АРМИЯ-2023»

Фото: Вера Лебедева.

Ведущая мировая выставка вооружения завершила свою работу накануне в Московской области. В течение 7 дней представители 83 стран мира обсуждали новинки в области оборонно-промышленного комплекса, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между государствами.

Приняли участие в мероприятии и российские производители. Они не только поделились опытом с иностранными коллегами, но и представили свои инновационные решения в военно-технической сфере.

Одним из участников научно-деловой программы форума стала компания «ТОПОЛ-ЭКО». Уже больше 20 лет организация производит и реконструирует очистные сооружения различной производительности, а также проектирует и изготавливает оборудование для водоотведения, холодного водоснабжения.

Отечественный производитель рассказал на одной из площадок форума о применении современных технологий при очистке сточных вод. По мнению компании, разработанные решения в области реконструкции водоочистных сооружений не только эффективны и экономически выгодны, но и особо значимы на полевых базах, в военных госпиталях и штабных пунктах, где безопасность в водоснабжении является жизненно необходимой.

Также специалисты «ТОПОЛ-ЭКО» отметили, что в дальнейшем продолжат работу в данной области. Производители стремятся к тому, чтобы современные технологии компании способствовали сохранению природных ресурсов и создавали более устойчивую и безопасную обстановку не только для военно-технического комплекса, но и для всего общества.

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