В Тюмени школьники из малообеспеченных семей получили портфели с канцелярскими принадлежностями

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В Тюмени Российский детский фонд в пятнадцатый раз провел благотворительную акцию «Портфель первоклассника», в рамках которой будущие школьники из малообеспеченных семей юга области получили новые портфели со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.

В рамках акции, начиная с 2008 года, порядка 9 тысяч первоклассников Тюменской области получили такие рюкзаки и ранцы. В 2023 году адресатами помощи стали 414 мальчиков и девочек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– Начинали мы со ста портфелей, – рассказывает заместитель председателя Тюменского отделения Российского детского фонда Галина Сушинских. – А самое большое количество рюкзаков было передано детям в 2021 году – 950 штук.

«Портфель первоклассника» – это самая многочисленная акция фонда по количеству участников. У нее есть постоянные благотворители. Нельзя однозначно сказать, для кого она важнее – для тех, кто получает, или для тех, кто дарит портфели и наполняет их содержимым. По словам представителей фонда, зачастую портфели оказываются такими тяжелыми, что будущие школяры с трудом их поднимают.

Постоянным партнером акции в Тюмени выступает Западно-Сибирское отделение Сбербанка России: «Уже много лет подряд Сбер поддерживает благотворительную акцию «Портфель первоклассника». Сотрудники банка с большой вовлеченностью и энтузиазмом приобретают всё самое необходимое для будущих школьников из малообеспеченных и многодетных семей. В рамках нашей ESG-стратегии мы всегда думаем и над социальной ответственностью. Именно поэтому уже второй год подряд мы на каждый рюкзак размещаем светоотражающий брелок. Это маленькая, но очень важная деталь, которая поможет сделать ребенка заметнее для движущегося транспорта в темное время суток, а значит, обезопасит его. Такие же брелоки мы дарим первоклассникам сотрудников Сбера, когда они приходят на экскурсию в банк перед началом школьной жизни», – рассказывает Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирского отделения Сбербанка.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Портфели в рамках благотворительной акции вручают не только в Тюмени, праздники для первоклассников проходят во всех территориях юга Тюменской области. А региональное отделение РДФ благодарно всем участникам этой замечательной и такой нужной акции, потому что несколько тысяч детей отправились в школу не с переданными старшими братьями или сестрами старыми портфелями, а со своими красивыми, новыми ранцами, в которых были и краски, ручки, карандаши, пенал, тетрадки и ещё много-много всяких полезных предметов.

Если вы тоже хотите принять участие в акции, канцелярские принадлежности и портфели можно приносить в рабочие дни в отделение Тюменского филиала Российского детского фонда по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14а.