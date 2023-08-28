В Тюмени и области объявили штормовое предупреждение на 29 августа. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тюменской области.

– Завтра, 29 августа, в Тюменской области местами кратковременные дожди и ветер 6 – 11 м/с с порывами до 17 – 19 м/с, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Тюменцев предупредили о различных ЧП коммунального характера: авариях на сетях, обрывах электролиний, техногенных пожарах.

Судя по всему, грядущая буря является продолжением непогоды, обрушившейся на регион во вторник, 22 августа 2023 года.

Напомним, что в область 27 августа пришла череда дождей и гроз. Осадки будут идти в регионе на протяжении двух недель. В Тюменской области 1 сентября также будет бушевать непогода.