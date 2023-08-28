В Тобольске следователи установили причину пожара в деревянном доме, где погибли два человека

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тобольске следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и ее сына. Два человека погибли в результате пожара на улице Гагарина. В ходе тушения возгорания спасатели 27 августа обнаружили тела 75-летней женщины и ее 53-летнего сына.

Гибель людей не носит признаков криминальной смерти, заявили в Следственном комитете Тюменской области. По данному факту силовики тобольского отдела проводят доследственную проверку, в ходе которой правоохранители в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз, - заявили в ведомстве.

Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем, рассказали следователи.