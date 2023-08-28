Тюменцы делятся фотографиями опустившегося на Тобольск и Тюмень густого тумана

Фото: Олег Панченко / Паблик Тюмень в соцсети ВКонтакте.

В понедельник, 28 августа, на Тюмень опустился туман. Он окутал дома и надежно укрыл раскидистые деревья, готовые примерить зимние наряды. Жители поделились фотографиями в социальных сетях. Снимки сделаны с высоты птичьего полета.

Фото: Олег Панченко / Паблик Тюмень в соцсети ВКонтакте.

Как выглядит Тюмень и ее природа сегодня утром, можно рассмотреть на фотографиях. Природа и жизнь человека в один момент стали едины. Надеяться на яркий луч солнца ранним утром тюменцам не приходилось. Иней, придя вслед за туманом, покрыл листья деревьев. Депрессивные цвета стали доминирующими в уже осеннем пейзаже.

Фото: Олег Панченко / Паблик Тюмень в соцсети ВКонтакте.

Тонкие ветви деревьев уже приготовились к зимним холодам. Высотки потерялись в огромных глыбах тумана. С высоты почти не видно первые этажи зданий. Туман окутал не только Тюмень, но и Тобольск сегодня утром.