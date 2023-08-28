В Тюмени умер почетный гражданин города и заслуженный художник России Николай Распопов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени скончался почетный гражданин города, заслуженный художник России Николай Распопов. Скульптор прожил почти 91 год. Николай Распопов является автором многих известных скульптурных композиций, установленных в Тюменской области.

«Соболезнования родным и близким выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. Команда информационного центра вместе с жителями региона скорбит по утрате уникального художника», – написали в правительстве Тюменской области.

Ранее «КП» сообщала о том, что звание «Почетный гражданин Тюменской области» было присвоено начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову и главврачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову. Решение приняли парламентарии на заседании Тюменской областной думы седьмого созыва 29 июня.