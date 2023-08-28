В России все чаще стали находить сибирскую язву: грозит ли Тюменской области опасная болезнь

Медики рассказали об обстановке в регионе. Фото: Виктория Гаврик

В России снова выявили очаг заражения сибирской язвой, уже третий за последние полгода. В марте заболевание нашли в Чувашской Республике, в начале июля стало известно о четырех зараженных в Туве, сейчас болезнь добралась до Воронежской области: сибирскую язву обнаружили у местного жителя. В Тюменской области случаев заражения не зафиксировано, сообщает ГАУ ТО «Городская станция по борьбе с болезнями животных».

– Случаи заболевания сельскохозяйственных животных зарегистрированы в пяти субъектах РФ (Чувашская Республика, Тамбовская, Рязанская, Воронежская области и Республика Тыва). Также выявлены случаи заболевания среди людей. Заражение людей сибирской язвой происходило в основном при несанкционированном убое больных животных (животных, не подвергнутых вакцинации и не находящихся на учёте в учреждениях государственной ветеринарной службы), разделке продуктов убоя (без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы) и употреблении зараженного мяса в пищу, – заявили в медицинском учреждении.

В целях предотвращения возникновения и распространения сибирской язвы юрлица, физлица, индивидуальные предприниматели, собственники восприимчивых животных, обязаны соблюдать требования, а также запреты и ограничения, установленные ветеринарными правилами, напомнили специалисты.

Ранее наши коллеги разбирались, как передается сибирская язва и как уберечь себя от инфекции.