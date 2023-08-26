В Ярковском районе детей познакомили с конструкторами со всего мира

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Семейная игротека «Конструктория» продолжает свое путешествие по Тюменской области. Субботний день интересно и с пользой провели семьи Ярковского района.

Большой зал спортивного комплекса был поделен на две условные зоны, в одной части развернулась постройка железной дороги площадью 70 кв. м, в другой части юные путешественники изучали регионы России через знакомство с конструкторами.

– Сейчас у нас на площадке представлено более 30 видов самых разнообразных конструкторов – деревянные, железнодорожные, металлические, магнитные, электронные и многие другие. Играя, дети развивают мелкую моторику, пространственное мышление, фантазию и логику, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Наиболее популярными у ярковских семей стали три конструктора. Среди них Smiva, соответствующая городу Санкт-Петербургу, исторический центр которого первый в России объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

А с помощью электронного конструктора «Знаток» юные путешественники познакомились с крупнейшей по мощности электростанцией России – Саяно-Шушенской гидроэлектростанцией им. П. С. Непорожнего. Еще одним безусловным фаворитом всех игротек является Brio – сеть железных дорог и вся необходимая инфраструктура, которые участники могут перестраивать по своему желанию.

Организаторы отмечают, что им важна включенность родителей в процесс игры и их взаимодействие с ребенком. По окончании игротеки каждому ребенку вручается диплом и присваивается ученая степень – от «исследователя» до «академика» конструкторских наук, в зависимости от того, сколько конструкторов было собрано участником. Родители могут немного помочь своим детям в зарабатывании баллов, «посетив» Бурятию и раскрасив там мандалу, дав верные ответы в кроссворде о регионах и достопримечательностях России.

Отметим, что, помимо села Ярково, бесплатные игротеки прошли летом в городе Тобольске и в Казанском районе. Пригласительные билеты на них были предложены многодетным и малообеспеченным, социально активным и замещающим семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.