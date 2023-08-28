Вузы в Тюмени в 2023 году подняли стоимость за обучение до 352 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вузы опубликовали свежие цены за первый год обучения. Средняя стоимость в вузах превышает 300 тысяч рублей. Выяснилось, что в индустриальном университете самая высокая стоимость обучения. На официальном сайте ТИУ указано, что будущим специалистам придется заплатить больше 260 тысяч рублей. К примеру, первокурсники, желающие стать дизайнерами, должны заплатить за учебу 352 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге дорогостоящих университетов занимает медицинский вуз. Здесь год обучения обойдется первокурсникам в 231 тысячу рублей.

Сравним цены на стоимость обучения в другом мегаполисе – Санкт-Петербурге. Обучение в аграрном университете стоит около 123 тысяч рублей. В академии туризма и предпринимательства стоимость едва достигает 100 тысяч рублей. Будущие педагоги должны отдать за обучение 158 тысяч рублей. А вот институт культуры просит 206 тысяч рублей за первый год.

Отметим, что в Тюмени средняя стоимость обучения в институте культуры составляет больше 250 тысяч рублей. Аналогичную сумму просят в ТГУ.