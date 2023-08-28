Затяжные дожди и грозы накроют почти всю Тюменскую область. Фото: Виктория Гаврик

Дождливая погода не спешит покидать Тюмень и область – такой вывод можно сделать на основании прогноза погоды Гисметео. По данным метеорологов, в ближайший понедельник, 28 августа 2023 года, почти весь регион накроют дожди, которые будут идти еще с ночи и до самого вечера, на большей части региона вместе с ними ожидаются грозы.

Наиболее интенсивные осадки, судя по прогнозу, ожидаются около пяти часов вечера 28 августа, в частности, в Уватском и Вагайском районах. А наибольшую территорию региона дожди покроют к девяти часам вечера. Температура 28 августа составит около +17 градусов в Тюмени и от +13 до +18 градусов – по области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ночью на вторник, 29 августа, местами продолжат лить дожди, но к трем часам дня прогнозируется уже без осадков. В этот день синоптики ожидают температуру в среднем на пару градусов выше, чем днем ранее. Добавим, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, значительного потепления в Тюмени и области не ожидается.

Отметим, в понедельник, 28 августа, ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман, ветер восточный 3-8 м/с, температура +4...+9, днем облачно, ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.