Жители Тюмени чаще выбирают электронный формат получения услуг Росреестра. Фото: архив КП

Тюменцы выбирают электронный формат получения услуг Росреестра. Как пишет Мегатюмень, количество заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость, поступивших в Управление Росреестра по Тюменской области по итогам семи месяцев текущего года в электронном виде, составило 118,2 тыс. Это на 9,2% больше, чем в прошлом году.

Все услуги переведены в электронный формат. Можно получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете и/или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде. Услуги можно получить на официальном сайте Росреестра и Единого портала государственных услуг.

– При подаче документов в электронном виде главным преимуществом являются сокращенные сроки регистрации. Так, в июле средний фактический срок проведения государственной регистрации прав составлял 0,8 дня, государственного кадастрового учета – 1,1 дня, единой процедуры учета и регистрации прав – 1,7 дня, – рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.