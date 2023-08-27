Оборот платных услуг в Тюменской области вырос на 9,5 миллиардов рублей Фото: Юлия Кучеренко

Тюменская область на втором месте в УрФО по рынку платных услуг населению. За год оборот вырос на 9,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата.

Жители Тюменской области получили платные услуги на общую сумму 81 млрд 642,3 млн рублей. За год оборот увеличился на 3,9%. Среди других регионов область находится на втором месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области, где прирост составил 7%.

Оборот платных услуг в Тюменской области увеличился с 72 млрд 91,6 млн в январе-июне 2022 года, то есть на 9 млрд 550 млн рублей. Больше всего жители области потратили в марте и апреле, когда общая сумма превысила 14 млрд рублей, а в мае и июне он снизился до 13,9 млрд рублей.

По росту цен лидируют услуги зарубежного туризма - их стоимость выросла на 45,3%. По данным Тюменьстата, медицинские услуги подорожали на 7,6%, правовые — на 4%. Более 2,6% прибавили транспортные и телекоммуникационные услуги на 2,9%. Более 1% - бытовые, образовательные 1,7%, организаций культуры (1,5%). Цена на ЖКУ, включая аренду квартир выросла до 0,9%.